Bir rica da Erdoğan’dan: Bahçeli’den sonra cumhurbaşkanı da Akşener’e ‘Partinin başında kal’ çağrısı yaptı
Olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener’e, Şeker Bayramı dolayısıyla yapılan telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ayrılmayın” dediği ileri sürüldü.
Yerel seçimlerde partisinin
aldığı sonuç üzerine
olağanüstü kurultay
kararı alan ve kurultayda “aday
olmayacağını” açıklayan İYİ
Parti Genel Başkanı Meral
Akşener’e, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın
“Partinizin başında
kalın, ayrılmayın”
çağrısında bulunduğu
iddia edildi. Erdoğan’ın,
Şeker Bayramı
dolayısıyla Akşener
ile bayramlaştığı telefon
görüşmesinde, partinin yerel
seçimlerde aldığı sonuç ve
olağanüstü kurultay üzerinde
konuşulduğu ve Akşener için
bu çağrıyı yaptığı ileri sürüldü.
Erdoğan’ın Akşener ile yaptığı
telefon görüşmesinde, Akşener’e,
“Partinizin
başında
kalın,
ayrılmayın”
dediği iddia
edildi.
Akşener’in
ise görüşmede, “nezaketinden
ötürü Erdoğan’a teşekkür ettiği”
kaydedildi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan önceki gün Yeniden
Refah Partisi ve DEM Parti
dışında, siyasi partilerin genel
başkanlarını telefonla arayarak
Şeker Bayramı’nı kutlamıştı.
Şeker Bayramı nedeniyle önceki
gün MHP’nin kurucu genel
başkanı Alparslan Türkeş’in
anıt mezarını ziyaret eden MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Akşener’in kurultayda aday
olmayacağının sorulması üzerine,
“Ayrılma kararından vazgeçerek
partinin başında devamını,
aday olmayı düşünenlerin de
etrafında kenetlenmesi gerektiğini
düşünmekteyim” yanıtını vermişti
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