Bir sigara grubuna daha zam geldi

Yayınlanma: 05.06.2023 - 09:07

Güncelleme: 05.06.2023 - 09:08

Son olarak yılbaşında zam yapılan sigaraya, bugün itibarıyla bir zam daha geldi. Zamlarla birlikte 33 TL’ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunulmuş olacak.

PMI sigara firması tüm ürünlere 5 TL zam yaptı.

Zamların 6 Haziran'dan itibaren fiyatlara yansıyacağı belirtildi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş da, sosyal medya hesabından bugünü işaret ederek "Efendiler yarın zamları ilan edeceğiz gibi" paylaşımı yaparak zam haberini doğrulamıştı.

