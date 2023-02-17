Bir yıl önceki Cumhurbaşkanı Kararı’na dikkat çekti: ‘Her vatandaşa ulaştırın!’
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı yıkımla birlikte on binlerce ölüme neden olan denetimsiz yapılar gündemden düşmüyor. CHP'li vekil Av. Alpay Antmen ise bir yıl önce iktidar tarafından imzalanan karara dikkat çekti.
Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ili etkilerken on binlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi. Enkaza dönen şehirlerde çalışmalar hala devam ediyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Av. Alpay Antmen, tam 1 yıl önce AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına dikkat çekti.
Alınan Cumhurbaşkanı Kararı’nda Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe mahallelerinde bulunan bazı alanların riskli alan ilan edilmesindeki kararın kaldırılmasına ilişkin ifadeler yer aldı.
Bu kararı tekrar hatırlatarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Antmen, “Bu Cumhurbaşkanlığı kararını her vatandaşa ulaştırın! Depremde binlerce insanımızı kaybettiğimiz Hatay İskenderun’da afet riski altında alan ilan edilen bölge kararının tam bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldığı kararname” dedi.
Felakete dönüşen doğal afetlerin kaderciliğe bağlanmasına da tepki gösteren Antmen, “Demek ki deprem kader değilmiş. Çünkü deprem cinayetleri de politiktir!” ifadelerine yer verdi.
Bu Cumhurbaşkanlığı kararını her vatandaşa ulaştırın!— Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) February 16, 2023
Depremde binlerce insanımızı kaybettiğimiz Hatay İskenderun’da afet riski altında alan ilan edilen bölge kararının tam bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldığı kararname. pic.twitter.com/m3tGoHvX0n
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