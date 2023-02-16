Kahramanmaraş depremi sonrasında kaç müteahhit tutuklandı? Hangi binaların müteahhidi yakalandı?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 22:14

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 22:14

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ağır tahribat yarattığı şehirlerde yaralar sarılmaya çalışılırken, yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar da devam ediyor.

HANGİ BİNALARIN MÜTEAHHİDİ YAKALANDI?



Kahramanmaraş'ta yıkılan Sabır Apartmanı'nın müteahhidi Ebubekir Özbey, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Malatya Onur İnşaat ortağı Serpil Başar Yoloğlu, Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi Hasibe Yıldırım ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız adli kontrol hükümleri uygulanarak, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da yıkılan bir apartmanın inşaat mühendisi Osman Ekren, Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun ise haklarında soruşturma yürütülen illere gönderildii Osman Ekren tutuklandı.

Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi, Antalya'da tutuklandı.

Adana'da inşa edilen Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında aralarında inşaat mühendisi, müteahhit, statikten sorumlu fenni mesul ve kooperatif yöneticilerinin de olduğu 15 şüpheli, 14 Şubat'ta gözaltına alın

Kahramanmaraş’ta, depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit Mesut Başkır, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremde kentte yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında müteahhit Ahmet Say, Bodrum'da arkadaşının evinde yakalandı.

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, üzerinde bir miktar parayla dün Karadağ'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün tutuklandı.

KAÇ MÜTEAHHİT TUTUKLANDI?



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yıkılan ya da ağır hasarlı binalarla ilgili yürütülen soruşturmalara ilişkin şunları söyledi:

"Bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 245, tutuklanan şüpheli sayısı 54, hakkında adli kontrol verilen şüpheli sayısı 47, yakalama kararı çıkarılan ama henüz yakalanmamış şüpheli sayısı 7, gözaltı talimatı verilen 45, gözaltında olan kişi sayısı ise 27. Şüphelilik vasfı değerlendirilen kişi sayısı şu anda 29. Yurt dışında olduğu tespit edilen 4, öldüğü tespit edilen 10, ifadeleri alınan 22 şüpheli bulunduğunu buradan ifade etmek isterim. Şüpheliler tespit edildikçe, haklarındaki tedbir kararları dahil Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde yapılması gereken her şey eksiksiz yapılmaktadır. Bundan sonra da eksiksiz yapılacaktır."