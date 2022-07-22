Birce Akalay'ı hedef gösteren Cem Küçük'e tepki

22 Temmuz 2022 Cuma, 13:09

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Birileri ülkeyi yemeye ve satmaya devam ediyor, yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle" diyen ünlü oyuncu Birce Akalay'ı hedef aldı.

Birce Akalay'ın "yargılanacaklar" diyerek hükûmeti tehdit ettiğini öne süren Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Birce Akalay sosyal medyaya bakıyor. Konuşulanları duyuyor. Hükûmet kesin gidici, diyor. Bunların hepsine bir özgüven gelmiş. Birce Hanım, son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti!

Şu anda 17/25 Aralık öncesi ve sonrası hava var. Muhalefet de bu ortama güveniyor. Son sözü seçimlerde millet söyleyecek.

Birce Hanım, bir zamanlar Mehmet Ali Alabora vardı. Gezi’de ağaçların bahane olduğunu söylemişti. Kendisi galiba Londra’da. Siz siz olun fazla öz güvenli olmayın. Temkinli olmak daha iyidir...

Biz bu tehditleri belli ki seçimlere kadar duyacağız. Sonra kararı sandıkta millet verecek."

Sosyal medyada birçok yurttaş ve siyasi Cem Küçük'ün söz konusu yazısına tepki gösterdi. Cem Küçük ve Birce Akalay etiketleri Twitter'da Trend Topic listesinde yer aldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Twitter'dan, "Düşüncesini özgürce ifade edenler kalacak, yeni bir düzen kuracak ama sen kaçamayacaksın Cem Küçük!" diyerek tepki gösterdi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise "Bu tehdit ancak senin seviyeni belirler Cem Küçük" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş paylaşımında, "'Ben İngilizce biliyorum. Hadi ben Londra'ya gittim diyelim; iki günde beni iade ederler' diyen zata bakın! Erdoğan giderse yargılanırız diyen Küçük,tehdit savurmuş; korkusu çok büyük olsa gerek! İşlediği suçları en iyi kendisi bilir, paniklediğine göre o günler çok yakın demek ki!" ifadelerine yer verdi.