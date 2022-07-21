Birce Akalay'dan sert tepki: Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle

Oyuncu Birce Akalay, döviz kurundaki yükselişe tepki göstererek "Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz" paylaşımında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 08:48
Birce Akalay'dan sert tepki: Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle
Abone Ol google-news

Oyuncu Birce Akalay sosyal medya hesabından hayat pahalılığı ve döviz kurundaki yükselişe isyan etti.

'BIKTIM ARTIK'

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Akalay, "Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz” ifadelerini kullandı.

 


Birce Akalay hükümet döviz
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler