Birce Akalay'dan sert tepki: Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle

21 Temmuz 2022 Perşembe, 08:48

Oyuncu Birce Akalay sosyal medya hesabından hayat pahalılığı ve döviz kurundaki yükselişe isyan etti.

'BIKTIM ARTIK'

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Akalay, "Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz” ifadelerini kullandı.