‘Birçok isim CHP’ye gidecek’

Yayınlanma: 05.06.2024 - 10:53

Güncelleme: 05.06.2024 - 10:53

Yerel seçimlerin ardından genel başkan değişimine giden İYİ Parti’de sular durulmuyor. Partideki yönetim değişikliğinin, partiye beklenen ivmeyi kazandırılamamasının teşkilatlarda motivasyonu düşürdüğü iddia ediliyor. Parti kulislerinde birçok il ve ilçe teşkilatından büyük kopuşlar yaşandığı konuşuluyor. Teşkilatların içinin boşaldığı kaydedilirken, Meclis’te ve belediyelerde de partinin kan kaybı engellenemiyor. İstifalarla gündemden düşmeyen partide son olarak Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir ve Antalya Milletvekili Aykut Kaya istifa etti. Kaya’nın istifasıyla İYİ Parti’nin TBMM’deki koltuk sayısı 36’ya geriledi.

KAFA KARIŞIKLIĞI SÜRÜYOR

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre diğer milletvekillerinde de kafa karışıklığı sürüyor. Kalan vekillerin çoğunun partiden ayrılmayı düşündüğü konuşuluyor. İYİ Parti’den CHP’ye milletvekili geçişinin devam edeceği ifade ediliyor. Partililerin CHP’ye gitmesinin en büyük nedenlerinden birinin “AKP’de yaşanan düşüş ve ve CHP’deki yükseliş” olduğu ileri sürülüyor. Partiden üst düzey bir yetkili, bu durumu “CHP’nin güçlü görülmesi” olarak yorumluyor. Partililerin, İYİ Parti’ye emek vermememiş ama parayla milletvekili listesine girdiği iddia edilen isimlere de tepkisi sürüyor. Bu isimlerin partiden kopuşunda eski Genel Başkan Meral Akşener, sorumlu tutuluyor. Gitmeyi düşünen kimi isimlerinse ne AKP, ne CHP kanadında kabul görmeyeceği de konuşulanlar arasında... Ancak yeni Anayasa konusunda partilerin bu isimlere yönelmesinin zorunlu olacağı parti kaynakları tarafından öngörülüyor.

‘ÖZEL’İ HEDEFİNE KOYACAK’

İstifa edecek milletvekilleri arasında İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ve Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın adı geçiyor. Özdemir’in CHP’ye, Fakıbaba'nın ise Yeniden Refah Partisi’ne (YRP) geçmesi bekleniyor. Ayrıca Fakıbaba’nın yerel seçimlerde memleketi olan Şanlıurfa’da da YRP’yi desteklediğine işaret ediliyor. Ayrıca bugün yapılacak grup toplantısında yapacağı konuşmada Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun “istifalar ve CHP’ye geçişler” nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedefine koyacağı iddia ediliyor.

‘AĞIRALİOĞLU, OY KOPARACAK’

İYİ Parti’den 2023’te istifa eden Yavuz Ağıralioğlu’nun kuracağı yeni partiye yönelik beklenti de yüksek. Ağıralioğlu’nun kuracağı partinin; AKP’nin oylarının bir kısmını, İYİ Parti’nin oylarının da yarısından fazlasını alacağı iddia ediliyor. Ağıralioğlu’nun partisini kurma zamanlamasının ve partisinin vitrinine koyacağı sosyal demokrat isimlerin de yeni partinin beklenenden fazla ivme kazanmasına neden olacağı, konuşulanlar arasında. Ağıralioğlu’nun kuracağı partinin 2028’e dek İYİ Parti’nin yerine geçeceği öne sürülüyor.