Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay kimdir? Nesrullah Tanğlay kaç yaşında, nereli? Nesrullah Tanğlay biyografisi...
31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını duyurdu. Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay oldu. Peki, Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay kimdir? Nesrullah Tanğlay kaç yaşında, nereli? Nesrullah Tanğlay biyografisi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin beledieye başkana adaylarını açıkladı. Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay oldu. Peki, Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay kimdir? Nesrullah Tanğlay kaç yaşında, nereli? Nesrullah Tanğlay biyografisi...
NESRULLAH TANĞLAY KİMDİR?
Bitlis'te 1975'te dünyaya gelen Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümünden mezun oldu.
AKP'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayan Tanğlay, mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.
8 Şubat 2015'te AKP İl Başkanlığı görevine atanan Tanğlay, 31 Mart 2019'da Mahalli İdareler Seçimi'nde Bitlis Belediye Başkanı seçildi.
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