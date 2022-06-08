Bitlis ve Gaziantep'te akademisyenlere 'FETÖ' operasyonu

Bitlis ve Gaziantep'te öğretim görevlisi ve öğretim üyelerinin de aralarında olduğu 12 kişi, "FETÖ'nün akademisyen yapılanması" içinde oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

AA
08 Haziran 2022 Çarşamba, 12:21
Bitlis ve Gaziantep'te akademisyenlere 'FETÖ' operasyonu
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, FETÖ'nün akademisyen yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, operasyonel hatlar üzerinden "mahrem imamlarla irtibatları olduğu ve ifadelerde adı geçtiği tespit edilen 4 öğretim görevlisi, 4 öğretim üyesi, bir okutman, bir uzman, bir doçent, bir bilgisayar işletmeni olmak üzere 12 şüpheliye yönelik operasyonda 8 zanlının yakalandığı bildirildi.

Ayrıca Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, FETÖ içerisinde faaliyette bulunduğu, MASAK raporunda FETÖ iltisakı olduğu, Bank Asya'da hesabı olduğu, ifade ve teşhislerde adı geçtiği ve KHK ile kapatılan okullarda eğitim kaydı bulunduğu belirlenen 2 şüpheliye yönelik operasyonda da bir zanlının gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.


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