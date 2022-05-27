TFF Başkanlığı için adı geçen Mehmet Büyükekşi hakkında FETÖ iddiası

27 Mayıs 2022 Cuma, 11:13

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrası yeni başkanın kim olacağı belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili olarak gazeteci Şansal Büyüka, Mehmet Büyükekşi'nin yeni TFF Başkanı olacağını iddia etti.

Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü açıkladı ve nabız yoklamaya başladı.

KÜLÜNK'TEN UYARI

Mehmet Büyükekşi'nin adının gündeme gelmesinin ardından AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk uyarıda bulundu. Metin Külünk sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"15 Temmuz sonrası hakkında kırmızı ByLock listesinde olduğu iddiası bulunanlara birilerinin ilgi ve alâkası yoğunlaşmış. TFF seçimlerini FETÖ'nün mağdur ettiği tüm kulüpleri dikkatle takip etmeye ve süreci olumlu şekilde yönetmeye davet ediyorum. Kim, kimler adına TFF Başkanlığına adaylık hazırlığı yapıyor? FETÖ kendisi için dev bir kaynak gördüğü Türk sporunu ele geçirmek için hareketli. TFF üzerinden Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza zarar verme peşinde olanlar kimler dikkatle takip etmeliyiz."

*Mehmet Büyükekşi

15 Temmuz sonrası,

hakkında kırmızı ByLock listesinde olduğu iddiası bulunanlara birilerinin ilgi ve alâkası yoğunlaşmış.

TFF seçimlerini FETÖ'nün mağdur ettiği tüm kulüpleri dikkatle takip etmeye ve süreci olumlu şekilde yönetmeye davet ediyorum. pic.twitter.com/qohLdChNu3 — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) May 25, 2022

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

2008-2018 yıları arasında 10 yıl boyunca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı yapan Mehmet Büyükekşi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanması olan kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile de uzun yıllar dirsek temasındaydı.

Mehmet Büyükekşi'nin kardeşi Aykut Büyükekşi hakkında ise ‘Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak’ suçundan 2020 yılında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aykut Büyükekşi'nin örgütün kontrolünde kurulduğu ve yönetildiği tespit edilerek KHK ile kapatılan İhracatçı ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin (İHSANDER) kurucularından olduğu, derneğin 29 Aralık 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısına yönetim kurulu başkanı olarak katıldığı ve derneğin Genel Kurul Sonuç Bildirimi'ni 19 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Valiliği'ne teslim ettiği kaydedildi.