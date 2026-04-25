Bıyıklarıyla gündem olan ilçe başkanı: 'Sadece yakıştığı için uzattım'

25.04.2026 10:59:00
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir süre önce Huzur Partisi Karlıova İlçe Başkanı olarak seçilen Orhan Avcı'nın uzun ve gür bıyıklarıyla çekilmiş fotoğrafı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Avcı, "Herhangi bir fikirden dolayı değil, sadece bana yakıştığı için bıyıklarımı uzattım" dedi.

Karlıova ilçesinde iki dönem muhtarlık yapan Orhan Avcı, bir süre önce Huzur Partisi Karlıova İlçe Başkanı olarak seçildi. Avcı’nın uzun ve gür bıyıklarıyla çekilmiş fotoğrafı sanal medyada paylaşılınca kısa sürede büyük ilgi gördü.

Avcı, "İki dönem muhtarlık yaptım ve muhtarlığı bırakalı 2,5 yıl oldu. Artık siyasete atılmam gerekiyordu, belki biraz geç kaldım ama temiz bir siyaset sevdiğim için bundan sonraki hayatımda siyasetle devam edeceğim. Huzur Partisi Bingöl teşkilatında çalışan arkadaşlarım vardı, bu teklifi bize getirdiler, biz de kabul ettik. Partinin çizgisi dışına çıkmak istemiyorum ve bundan sonra memleketim için çalışmalara başlayacağız" dedi.

"HİÇBİR DEVLET KURUMUNDAN TEPKİ ALMADIM"

20 yıldır bıyıklarını uzun ve gür bıraktığını belirten Avcı, bıyık bakımı için düzenli olarak berbere gittiğini belirterek, "Genel merkez doğrultusunda Karlıova’ya atandığımda Karlıova'nın yerel gazetesi ile irtibata girdik ve onlar da atamamı gazetede gündem yaptılar. 2004'te muhtar olarak siyasete girdim. Kolay bir iş değil ama köyümde 550 haneyi yönettim. Muhtar olduğum zaman da bıyıklarım böyleydi ve bazıları, 'Muhtar olarak artık bir memursun, tepki alırsın' dedi. Hiçbir devlet kurumunda tepki almadım ve 20 yıldır bıyıklarımı seviyorum" diye konuştu.

"ÜLKEMİZ İÇİN GURUR VERİCİ"

Herhangi bir fikirden dolayı değil, sadece yakıştığı için bıyıklarımı uzattığını ve dünyada gündem olduğunu belirten Avcı "Gündemi takip ediyorum, maalesef uzun bıyıklarla gündem olduk. Bakıyorum Almanya, Fransa, İtalya ve Çin gibi yerlerden bizi takip ediyorlar, bu da bizim ve ülkemiz için bir gurur vericidir. Ben ülkem, vatanım ve kendimle gurur duyuyorum. İyi yorum yazan da var, bıyıklarımı çekemeyen, kıskanan da var. Ben yapılan yorumları onların takdirine bırakıyorum. Çok güzel yorumlar yapan da var. Ne olursa olsun, ben ülkeme hizmet yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sizce Türkiye'de "bilimsel ve aydınlanmacı eğitim" modeline geçilmesinin önündeki en büyük engel nedir? Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği 2. Geleceğin Eğitimi Zirvesi'nde uzmanlar, 'zihinlere hükmetme çağında' bilimin ve aydınlanmanın hayati rolüne dikkat çekti. Peki, Türkiye'nin çağdaş ve bilimsel bir eğitim modeline tam anlamıyla geçmesinin önündeki en büyük bariyer sizce nerede? İdeolojik müdahaleler mi, yoksa yapısal sorunlar mı?
