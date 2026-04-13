Asal Araştırma'dan seçim anketi ortalaması: Son 1 yılda siyasi partilerin oy oranı ne oldu?

Asal Araştırma, 2025 Mart ile 2026 Mart arasında gerçekleştirdiği kamuoyu araştırma anketlerinin ortalamasını paylaştı.

"Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketlerde CHP birinci sırada yer aldı.

Sıralama şu şekilde oldu:

CHP: Yüzde 32.8

AKP: Yüzde 32.2

DEM Parti: Yüzde 9.1

MHP: Yüzde 8.2

İYİ Parti: Yüzde 4.9

Zafer Partisi: Yüzde 3.9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.0

Anahtar Parti: Yüzde 1.9

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.3

Diğer: Yüzde 2.7

Ankette ayrıca kararsızların dağıtıldığı bilgisine de yer verildi.