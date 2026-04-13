13.04.2026 14:46:00
Haber Merkezi
Asal Araştırma'dan seçim anketi ortalaması: Son 1 yılda siyasi partilerin oy oranı ne oldu?

Asal Araştırma, son 1 yılın milletvekili genel seçim sonuçlarının ortalamasını yayımladı. Buna göre CHP, yüzde 32,8 ile birinci parti oldu. CHP'yi en yakın yüzde 32,2 ile AKP takip etti.

Asal Araştırma, 2025 Mart ile 2026 Mart arasında gerçekleştirdiği kamuoyu araştırma anketlerinin ortalamasını paylaştı.

"Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketlerde CHP birinci sırada yer aldı.

Sıralama şu şekilde oldu:

CHP: Yüzde 32.8

AKP: Yüzde 32.2

DEM Parti: Yüzde 9.1

MHP: Yüzde 8.2

İYİ Parti: Yüzde 4.9

Zafer Partisi: Yüzde 3.9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.0

Anahtar Parti: Yüzde 1.9

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.3

Diğer: Yüzde 2.7

Ankette ayrıca kararsızların dağıtıldığı bilgisine de yer verildi.

PİAR Araştırma'dan ara seçim ve erken seçim anketi: Seçmen ne diyor? PİAR Araştırma, 26 kentte gerçekleştirdiği 'ara seçim' ve 'erken seçim' başlıklı anketi kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre katılımcıların yüzde 56,5'i erken seçim istiyor.
Ümit Özdağ'a 'ara seçim' ziyareti... Özgür Özel'den kritik 'anket' açıklaması, İsrail Savunma Bakanı'na sert tepki: 'Tam bir hadsizlik!' CHP lideri Özgür Özel, "ara seçim" turları kapsamında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Özel, anketleri işaret ederek, "AKP, anketlerin hiçbirinde birinci parti değil. Erdoğan bu yüzden sandıktan korkmaktadır, milletten kaçmaktadır" dedi. Özel, İsrail Savunma Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan sözlerine de tepki gösterdi.
Ankete katılanlara AKP'mi CHP'mi ekonomiyi iyi yönetir diye sordular: Ekonomide yüzde 83’lük 'kötü yönetim' mutabakatı! Mart 2026 tarihli araştırma verilerine göre, katılımcıların yüzde 83'ü ekonominin kötü yönetildiğini düşünürken ankete katılanların büyük bir kısmının ekonomik enkazı kaldırma görevini muhalefete devretmeye hazır olduğu görüldü.