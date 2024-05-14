'Biz buna göz yummayız' diyerek seslendi... Erdoğan'dan partisine mesajlar: 'Kibirli muhteris, kaprisli bürokrat, lobi...'

Yayınlanma: 14.05.2024 - 16:37

Güncelleme: 14.05.2024 - 17:14

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Burada 31 Mart yerel seçimlerine dönük olarak bir değerlendirme yapan Erdoğan, "Sandık sonuçlarından dolayı milleti suçlama gibi yollara tevessül etmedik. 31 Mart seçimlerinde milletimizin takdiri ile Türkiye haritası daha fazla renge boyandı. Daha çok sayıda siyasi parti belediye başkanlığı kazandı. Bu tablo karşısında başkaları gibi, 14 Mayıs gecesi sahnelenen 'Öndeyiz' müsamerelerine başvurmadık" dedi.

MUHALEFETE MESAJ

Erdoğan ayrıca, "Yapıcı tavrımızı bugüne kadar muhafaza ettik, Türkiye'yi gerilim hattına mahkum etmek isteyenlerin, başta 1 Mayıs olmak üzere çeşitli oyunlarına gelmedik. Muhalefetteki muhataplarımızın da dirayetli davrandığını görüyor, bundan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

PARTİSİNE ART ARDA MESAJLAR

"Millet bize bakınca kendini gördü, kendi meselelerini gördü" iddiasında bulunan Erdoğan, öte yandan partisine yönelik dikkat çeken mesajlar verdi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Samimi AK Parti neferlerinin emeklerini, kibirleri boylarını aşan muhterislere heba edemeyiz. Kaprisli bürokratı ve lobisi ile kimse çıkarları için partimizin emeğini heba edemez. Biz buna göz yummayız. Bu partinin genel başkanı, bir neferi olarak böyle ağır bir vebali biz taşıyamayız. Yeni isimlerle, yeni değerlerle kadrolarımızı tahkim ederken partimizin emektarlarına vefasızlık göstermeyeceğiz. Bizim AK Parti'den güç devşirecek isimlere değil, AK Parti'ye güç katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var."

"SANDIK SONUÇLARINDAN DOLAYI MİLLETİ SUÇLAMADIK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Bu son seçim olacak kehanetinden, ekonomiyle ilgili piyasaya sürülen tezvirata kadar pek çok algı operasyonuna maruz kaldık. Bunların hepsini boşa çıkardık. 85 milyon olarak sandığın gücünü ortaya koyduk. Demokrasi asla ve asla sıfır toplamlı bir oyun değildir. Demokrasinin kazandığı bir yerde kaybeden olmaz. Sandığın itibarının arttığı bir denklemde galip 85 milyonun tamamıdır. Sivil siyaseti güçlendiren her sonuç Türk demokrasisinin istikbali adına eşsiz bir başarıdır. Sandık sonuçlarından dolayı milleti suçlama gibi yollara tevessül etmedik.

"MUHALEFETTEKİ MUHATAPLARIMIZ DİRAYETLİ DAVRANIYOR"

* 31 Mart seçimlerinde milletimizin takdiri ile Türkiye haritası daha fazla renge boyandı. Daha çok sayıda siyasi parti belediye başkanlığı kazandı. Bu tablo karşısında başkaları gibi, 14 Mayıs gecesi sahnelenen 'Öndeyiz' müsamerelerine başvurmadık. Parti olarak hedeflerimizin uzağında kalsak da sonuçları müspet karşıladık. Biz siyaseti "önce milletim", "önce memleketim" şiarıyla yapıyoruz.

* Siyasi atmosferde oluşan yumuşama ikliminde siyasetçilerin mesajları kadar, toplumda siyaset kurumuna yönelik güvenin artmasının da payı vardır. Bu iklimin Türk siyasetinin hakim karakteri haline gelmesini ümit ediyoruz. Yapıcı tavrımızı bugüne kadar muhafaza ettik, Türkiye'yi gerilim hattına mahkum etmek isteyenlerin, başta 1 Mayıs olmak üzere çeşitli oyunlarına gelmedik. Muhalefetteki muhataplarımızın da dirayetli davrandığını görüyor, bundan memnuniyet duyuyoruz.

"31 MART SEÇİM SONUÇLARINI GÖZ ARDI ETMİYORUZ"

* 31 Mart seçim sonuçlarını göz ardı etmiyoruz. Sonuçlara dair kapsamlı iç muhasebemizi yetkili organlarda yapıyoruz, yapacağız. Bugüne kadar MYK ile MKYK ile AK Parti Meclis Grubumuzla, dostlarımızla, kanaat önderlerimizle, yol ve dava arkadaşlarımızla, siyaset bilimcilerle, STK'larla bir araya geldik, görüştük. Bugün il başkanlarımız ve teşkilat kademelerimizin diğer mensupları ile bir aradayız. İnşallah istişare halkamızı genişletmeye devam edeceğiz.

* Son MYK toplantımızda kampımızı yakın bir tarihte toplama kararı aldık. Önce milletvekillerimizle, ardından belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Eleştirilere kulaklarımızı tıkamadan bu süreci yönetiyoruz. Hata değil, yanlışta ısrar etmek kaybettirir. Siyasetin inişli çıkışlı serencamında esas mesele hep istikamet üzere kalabilmektir. Nereden geldiğinizi unutmazsanız hedeflerinizden de kopmazsınız. Halkla araya mesafe koymanın, duvar örmenin, sokakla, çarşıyla, pazarla, mahalleyle bağı zayıflatmanın bizim siyaset geleneğimizde yeri yoktur. İstişare ve yenilenme sürecimizin sonucunda, AK Parti olarak yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam etmekte kararlıyız.

"MİLLET BİZE BAKINCA KENDİNİ GÖRDÜ"

* İhtiyaç duyduğumuzda her zaman milletimizi yanımızda bulduk. Millet bize bakınca kendini gördü, kendi meselelerini gördü. Aynı zamanda sıkıntılarına çözüm üretecek güçlü bir irade gördü. AK Parti milletin partisidir ve ebediyen öyle kalacaktır. Milletle kurduğumuz gönül köprülerini kimse yıkamaz ve yıkamayacaktır. Sadece kampanya döneminde 52 ilimizi ziyaret ettim. Bu ziyaretlerimde şahit olduğum değişmez manzara şuydu. AK Parti'nin gerçekten inanmış, kendini adamış milyonlarca neferi var. Hepsi birer özveri abidesi olan bu kardeşlerimizin hakkını ödeyemeyiz.

"KAPRİSLİ BÜROKRATI, LOBİSİ İLE KİMSE ÇIKARLARI İÇİN PARTİMİZİN EMEĞİNİ HEBA EDEMEZ"

* Samimi AK Parti neferlerinin emeklerini, kibirleri boylarını aşan muhterislere heba edemeyiz. Kaprisli bürokratı ve lobisi ile kimse çıkarları için partimizin emeğini heba edemez. Biz buna göz yummayız. Bu partinin genel başkanı, bir neferi olarak böyle ağır bir vebali biz taşıyamayız. İstişare ve yenilenme sürecimizin sonunda AK Parti olarak yolumuza çok daha güçlü devam etmekte kararlıyız.

* Yeni isimlerle, yeni değerlerle kadrolarımızı tahkim ederken partimizin emektarlarına vefasızlık göstermeyeceğiz. Bizim AK Parti'den güç devşirecek isimlere değil, AK Parti'ye güç katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var.