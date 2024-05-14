Erdoğan'dan 'kırmızı et fiyatları' açıklaması

Yayınlanma: 14.05.2024 - 15:17

Güncelleme: 14.05.2024 - 15:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Son dönemde kırmızı ve beyaz et fiyatlarında yaşanan artışla ilgili konuşan Erdoğan, "Fahiş fiyat artışları sadece piyasa şartları ile ifade edilemez. Burada fırsatçılık vardır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'de tarım bitti demek, sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaretidir.

Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla bakımından Avrupa'da lideriz, dünyada ilk 10 içerisindeyiz.

Türkiye, 2023 yılında 212 ülke ve bölgeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürün ihraç etti.

Milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasını göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız.

Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi birkaç tamahkarın fiyat oyunlarına kurban vermeyiz, veremeyiz.

Planlı tarımsal üretime geçilmesini sağlayacağız. Tarım yapılan tüm alanları kayıt altına alarak, destekten faydalanan çiftçi sayımızı artıracağız"