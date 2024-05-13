'Asla inanmadım' diye duyurdu! Erdoğan Saray'dan taşınıyor mu?

Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:41

Güncelleme: 13.05.2024 - 09:41

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin 22 yılın ardından ikinci parti konumuna gerilemesinin ardından “kamuda tasarruf” tedbirleri uygulayacaklarını açıklayan iktidar, bugün paketin ayrıntılarını açıklayacak.

Sözcü yazarı Necati Doğru, kulislerden edindiği bilgilere göre bugünkü yazısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'benzersiz' bir paket talep ettiğini yazdı. Buna göre Beştepe kapatılarak Çankaya Köşküne geçilecek, Cumhurbaşkanlığı’na ait VIP uçaklardan yalnızca biri kalacak.

Necati Doğru’nun yazısının ilgili bölümleri şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarının partisinde ve kendi liderliğinde ortaya çıkardığı; “kan ve ruh kaybını” gidermek için “halkı kalbinden yakalayacak yeni bir başarı hikayesi” yazıp, kurmay kadrosuna oynatmayı düşünmüş. Böyle bir düşünce ancak “çok güçlü ve kendine güvenen bir liderin göze alabileceği çapta devrimci değişimin (Heterodoks)” kararı demektir.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı çağırmış; “öyle bir tasarruf paketi hazırlayın ve açıklayın ki, benzersiz olsun... IMF’nin bile aklı şaşsın... Muhalefetin dili kilitlensin... Bizi sevmeyenler ağızlarına fermuar diktirmek zorunda kalsınlar... Halk da bize yeniden güvensin... Ruh ve kan kaybını giderelim...” demiş ve eklemiş: Saray’dan başlayın. Saray’ı kapatalım. Çankaya’ya taşınayım.

Külliye Sarayı’nın günde 15.000.000 TL (15 milyon) geçen harcamasını, tasarrufa dönüştürdüğümüzü halka açıklayın. 1137 odalı sarayı; “tarım ve hayvancılıkta verimi artıracak araştırmaları yapan bilim insanlarının merkezine” dönüştürelim demiş. Ve “Hatta gübre üretiminde bile dışa bağımlı hale geldik... Sarayı gübre üretimini yüzde 100 yerli yapıya oturtacak bir yüksek araştırma merkezine çevirdiğimizi” halk mutlaka duysun istemiş.

Şaşırsın muhalefet. Cumhurbaşkanlığı’nın sayısı 16’ya çıkan VİP uçaklarının sadece biri kalsın, 15’i satılsın, Hazine’ye gelir yazılsın. Cumhurbaşkanlığı’nın sayısı 500’e dayanan makam aracı sayısı 5’e insin, 495’i satılsın ki, halk fedakar ve yüksek özveri sahibi cumhurbaşkanı kimmiş, görsün.

Paket çok kapsamlı. Şunlar da var: Merkez Bankası başta olmak üzere BDDK, SPK, TUİK, ANADOLU AJANSI, TRT gibi ne kadar Cumhurbaşkanı emrine sokulmuş, o izin vermeden “nefes bile alamayan kurum” varsa hepsi “bağımsız” ilan edilecekmiş. Bütün kurumların Avrupa ileri demokrasilerinde olduğu gibi iktidardan emir beklemeden çalışabilecekleri ortam hazırlanacakmış. Bunun için gerekli kararlar, kanunlar peş peşe çıkacakmış.

Kulis haberi fısıldayan kaynağım; “evet... evet...” dedi ve “Hatta cumhurbaşkanından bu cümleleri duyunca Mehmet Şimşek yerinden fırlamış, bütün protokol kurallarını çiğneyerek koşar adım cumhurbaşkanına sarılıp yanağından öperek; “İşte şimdi ABD’nin ve AB’nin finans çakalları Türkiye’ye dolar akıtmaya başlayacaklar...” diyerek sevinç gözyaşları dökmüş!"