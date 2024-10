BM’nin raporuna göre dünyadaki yoksulluk oranı 2020 ile 2023 arasında arttı

Yayınlanma: 17.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2024 - 04:00

Birleşmiş Milletler (BM), yoksullukla mücadele konusunda 22 Aralık 1992’de aldığı kararla 17 Ekim’i Dünya Yoksullukla Mücadele Günü ilan etti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 2023 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi’ne göre, 110 ülkede yaşayan 6.1 milyar kişiden 1.1 milyarı yoksullukla mücadele ediyor. Türkiye’de ise milyonlarca yurttaş derin yoksulluk ve ekonomik krizin ortasında yaşam savaşı veriyor. Bir yandan milyonlarca kişi işsizlik problemiyle uğraşırken diğer yandan ise bankalara olan kredi kartı-bireysel kredi borçları ise trilyon liraları aşmış durumda.

Yurttaşlar 17 bin 2 lira olan asgari ücretle geçim sıkıntısı çekerek geçinmeye çalışırken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (TÜRK-İŞ) göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması olan açlık sınırı ise 19 bin 271 lira. Yoksulluk sınırı ise 62 bin 772 lira. Yoksulluğa ilişkin yer alan veriler ise çelişkili. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında yoksul sayısının 12 milyon olduğunu, 2023 yılında ise bu rakamın 11 milyon 303 bine düştüğünü açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na göre ise sosyal yardım almak zorunda kalan hane sayısı 2022 yılına göre 500 binin üzerinde artarak 4 milyon 989 bine çıktı.

İŞ CİNAYETLERİ ARTTI

Yaşanan yoksulluk ortamı diğer sosyal verilere de yansıdı. İş cinayetleri her yıl katlanırken, mesleki eğitim merkezlerinde (MESEM) yaşamını yitiren çocuklar da bu sayıya eklendi. Derin yoksulluğun gençleri ittiği MESEM’lerde son 11 yılda 695’ten fazla çocuk çalıştırıldıkları işyerlerinde yaşamını yitirdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre eylül ayında 152, 2024’ün ilk 9 ayında ise en az bin 371 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. TÜİK’in 2023 verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 22 milyon çocuk bulunuyor. Her yıl yüzlerce çocuk iş cinayetinde yaşamını yitiriyor, binlercesi suça itiliyor ve on binlercesi açlıkla mücadele ediyor.