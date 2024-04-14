Bodrum Belediye Başkanı, su sorununu kalıcı bir çözüme kavuşturacaklarını açıkladı

Yayınlanma: 14.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.04.2024 - 04:00

Türkiye’nin en önemli turizm yerlerinden biri olan Bodrum için “susuz yaz” uyarısı yapıldı.

Bodrum’un belediye başkanı Tamer Mandalinci “Yeni projelerimiz var. Sorunu kalıcı bir şekilde çözeceğiz” dedi. Mandalinci, Bodrum’un su ihtiyacını karşılayan Mumcular, Geyik ve Marmaris barajlarının ömrünü uzatmak için çalışmalar olacağını belirtti.

Başkan Mandalinci, “Milas’a bağlı Ekinambarı bölgesinde tuz oranı biraz yüksek. Kaynaktaki suyu arıtıp ana isale hattına dahil etmek ve çevrede bulunan sularla barajları beslemek istiyoruz. Bunu başarabilirsek su ihtiyacımızı yüksek oranda gidermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Mandalinci, temiz su üretimine ilişkin bir diğer projelerinin ise Turgutreis bölgesinde ters ozmoz yöntemiyle deniz suyunu arıtıp içme suyu haline getirmek olduğunu kaydetti. Projeleri hayata geçirmek için birtakım izinlere ihtiyaçlarının olduğunu belirten Mandalinci, izin süreci ve tesislerin kurulması gibi çalışmaların yaklaşık 10-11 aylık bir süreci kapsadığını belirtti.

Başkan Mandilinci Bodrum’un 65 günlük suyu kaldığı bilgisinin bağımsız çalışan araştırmacılar tarafından verildiğini söyledi ve konuşmasına şöyle devam etti:

“Kentimizdeki yağmur sularının toplanması, filtrasyonu ve depolanması için Sarnıç Parklar oluşturacağız. Böylece taşkın riskini de minimuma indirmiş olacağız. Projelerimiz için işin ehli uzmanlarla bir araya geliyoruz.”