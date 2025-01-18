Boğaziçi’nde 1000. defa ‘Kayyuma hayır’ dendi

Yayınlanma: 18.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.01.2025 - 04:00

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu’nun cumhurbaşkanı kararıyla kayyum atanmasıyla başlayan ve Bulu’nun ardından Naci İnci’nin kayyum olarak atanmasıyla devam eden Boğaziçi direnişi 4 Ocak 2025’te beşinci yılına girdi. Akademisyenlerin kayyumlara karşı, her iş günü Güney Kampüs’teki rektörlük binasına sırtlarını dönerek yaptığı “akademik nöbet”in ise 1000’incisi yapıldı. Dün yapılan nöbete CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP ile EMEP’ten milletvekilleri destek vermek için ziyarette bulundu. Özçağdaş, “Boğaziçi Üniversitesi’nde yaratılan olumsuz ortam, akademik baskılar, kadroların verilmemesi, uyduruk disiplin soruşturmaları nedeniyle 60 akademisyen kaybedildi. Onların yerine 100 ‘paraşüt’ üniversiteye girdi. Siz ne kadar talimatlı yargınızla, atanmış kayyumlarınızla siyasal işgaller oluştursanız da Türkiye demokrasiden vazgeçmeyecek. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi.