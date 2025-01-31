Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Bu yazıyı 6 ay önce yazsaydınız facia yaşanmamış olurdu'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 28 Ocak günü tüm valiliklere bir yazı göndererek, basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerden işyeri ve çalışma ruhsatı geçerliliğini yitiren tesislerin belgelerinin iptalinin talep edildiğini belirterek, "Sağa sola çamur atacağınıza bu yazıyı 6 ay önce yazsaydınız belki de bu facia hiç yaşanmamış olurdu" ifadelerini kullandı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kültür ve Turizm Bakanlığının 28 Ocak günü basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesisler hakkında bir belgeyi valiliklere gönderdiğini belirtti.
Özcan, şunları kaydetti:
"SORUMLULUK İTİRAF EDİLİYOR"
"Havale tarihine dikkat. Turizm Bakanlığı Kartalkaya faciasından hemen sonra 'İvedi' başlıklı aşağıdaki yazıyı tüm valiliklere gönderdi. Hani bakanlık 'Sütten çıkmış ak kaşık'dı. Bu yazı ile tüm denetim sorumluluğunun Turizm Bakanlığı’na ait olduğu 'itiraf ediliyor'. Sizi defalarca uyardık, gerçekler bir gün ortaya çıkar dedik. Sağa sola çamur atacağınıza bu yazıyı 6 ay önce yazsaydınız belki de bu facia hiç yaşanmamış olurdu."
BAKALIKTAN 'BELGELERİ İPTAL EDİLSİN' TALİMATI
Kültür ve Turizm Bakanlığının valiliklere gönderdiği yazıda, basit konaklama turizm işletmesi belgeli konaklama işletmelerini işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının geçerliliğini koruyup korumadığının tespit edilmesi, ruhsatı geçerliliğini korumayan tesislerin belgelerinin iptalinin gerçekleştirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirilmesi talep edildi.
Havale tarihine dikkat!!!— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) January 31, 2025
Turizm Bakanlığı Kartalkaya faciasından hemen sonra “İVEDİ” başlıklı aşağıdaki yazıyı tüm valiliklere gönderdi. Hani bakanlık “Sütten çıkmış ak kaşık”dı. Bu yazı ile tüm denetim sorumluluğunun Turizm Bakanlığı’na ait olduğu “İTİRAF EDİLİYOR”
Sizi… pic.twitter.com/SrzhWTrXFv
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