Bolu Belediyesi'nden Cumhuriyet'e özel açıklama: 'Yangın bahsedilen yerden çıkmadı'

Yayınlanma: 22.01.2025 - 15:02

Güncelleme: 22.01.2025 - 15:46

Bolu Kartalkaya’da en az 76 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'e ilişkin iddialar sürüyor.

Ortaya çıkan yeni belgede Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 24 Aralık 2024 tarihinde yaptığı başvuruyla, açılmak istenen kafe restoran faaliyeti için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden onay aldığı görüldü.

Belgede, 2 Ocak’ta işyerinde bir adet altı kiloluk KKT'li yangın söndürme cihazının, kaçak akım rölesinin, acil aydınlatmanın mevcut olduğuna ilişkin ifadeler yer aldı.

'YANGIN BAHSEDİLEN YERDEN ÇIKMADI'

İddialar üzerine Cumhuriyet'e konuşan Bolu Belediyesi yetkilileri, onay verilen 70 m2'lik belirtilen yerin Grand Kartal Otel bünyesinde ancak farklı işletme ruhsatına sahip başka bir yer olduğunu ve yangının bu kısımdan başlamadığını, sonradan yanan alandan sıçradığını belirtti.