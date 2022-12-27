Bolu Belediyesi'nde Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi

27 Aralık 2022 Salı, 14:03

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüşmek için belediye binasına gelen bir kişi, bıçakla gerginlik çıkarmasının ardından gözaltına alındı.

Bolu Gündem'de yer alan habere göre, saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, H.H. isimli kişi Tanju Özcan'ın makam odasının önüne gelerek başkanla görüşmek istediğini söyledi.

Bağırmaya başlayan H.H, Özcan'ın polis korumaları tarafından uyarıldı. İkazlara uymayan H.H, cebinden çıkardığı bıçağı savurmaya başladı. Koruma polisi olaya müdahale ederek H.H'nin elindeki bıçağı alırken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine belediye binasına polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından makam odasının bulunduğu kata zabıta ekibi de gelerek güvenlik şeridi oluşturdu.

H.H. gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. H.H'nin Bolu'da pazarcılık yaptığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖZCAN'DAN AÇIKLAMA

Özcan saldırı girişimine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tehdit almaktan korkan bir adam değilim. Hayatım boyunca da birçok kez maruz kaldım. Gün geldi FETÖ'cüler tehdit etti, terör örgütlerinin ölüm listelerine aldılar. Bunu bana marifetmiş gibi tebliğ ettiler. Artık bunların boyutları çok artmaya başladı ve eskiden milletvekili iken sadece kendimden sorumluydum. Şu an bu binada 500 tane çalışan var. Bu arkadaşlarımı tedirgin ediyorlar, korkutuyorlar. Elinde bıçakla biri geliyor, bağırıp çağrıyor. Buradaki çalışanların doğal olarak bundan etkilenmemeleri mümkün değil. Artık yeter. Şunu herkes bilsin; biz tehditlere boyun eğmeyiz. Söyleyeceğimizden geri durmayız. Ama özellikle belediye çalışanlarıma bir zarar gelirse dünyayı başlarına yıkarım. Sığınmacı çeteleri tehdit ediyor bir yandan. Bir yandan PKK ve uzantıları yeter artık. Güvenlik konusunda çok zayıfız. Şeffaf belediyecilik adına hemen hemen hiç duyarlı kapı bile koymadan insanlar, bize çok kolay ulaşabilsin dedik. Artık bundan sonra bir kısım güvenlik önlemi almak zorunda kalacağız."