HDP'li Encü'den Tanju Özcan hakkında suç duyurusu

21 Aralık 2022 Çarşamba, 09:32

HDP'nin İstanbul Kadıköy'de düzenlediği eylemde bir polisin HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat atması üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Encü'ye atılan tokadı savunmuştu.

Özcan, sosyal medyada bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşımı alıntılayarak, "Kardeşim, Halep oradaysa arşın burada. Kimsenin polisimizi aşağılamaya çalışmasına izin vermeyiz. Tokadı yiyen o gavat HDP İl Başkanı savundukları o terörist örgütün kaç askeri ve polisi hain tuzakla şehit düşürdüğünü hiç düşündün mü? Türk polisi, Türk milletinin polisidir" demişti.

Özcan söz konusu paylaşımını daha sonra sildi. Encü ise Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Encü, Özcan’ın “hakaret” suçundan cezalandırılmasını istedi.