Tanju Özcan ve Mehmet Ali Çelebi arasında 'teklif' polemiği

22 Ekim 2022 Cumartesi, 07:48

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip Memleket Partisi'ne geçen, oradan ayrıldıktan sonra da bir dönem çok sert sözlerle yüklendiği AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, bu kez Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile girdiği polemikle gündeme geldi.

ÖZCAN, ÇELEBİ'YE YÜKLENDİ

CHP'den 1 yıllığına ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada AKP'den teklif aldığını ama kabul etmediğini belirterek; ''Her partiye saygı duyuyorum. AKP’nin de aralarında bulunduğu, hemen hemen tüm partilerden ihraç sürecinin başından beri davet aldım ve alıyorum. Fakat en başından itibaren söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi, benim yuvam. Buradan ayrılmak istemiyorum. Bir yere gitmek istemiyorum. Hukuken de mücadele edeceğim, siyaseten de mücadele edeceğim. Ben ne Mehmet Ali Çelebi'yim, ne de Arzu Aydın'ım. Benim ilkelerim var. Beni yöneten ilkelerim. Menfaatlerim değil. Dolayısıyla tekliflere kapalıyım. Bu partinin içerisinde ısrarla kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğim'' demişti.

ÇELEBİ'DEN YANIT

Mehmet Ali Çelebi, Tanju Özcan’a Twitter üzerinden yanıt verdi.

Çelebi, ''Tanju Özcan’dan bir Çelebi çıkmaz. Tanju Özcan partizandır, son tahlilde 6+1’li masayı destekleyeceğim der. Günü kurtarır. Çelebi devlet adamıdır. Yanlışa yanlış der, gerekçeleriyle neden desteklemeyeceğini açıklar. Gelecek nesilleri düşünür'' ifadelerini kullandı.