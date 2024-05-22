Bolu Belediyesi'nden CHP ve AKP’li il başkanlarına 'izmarit' cezası
Bolu Belediyesi, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ile AKP Bolu İl Başkanı Suat Güner'e içtikleri sigaranın izmaritini yere attıkları gerekçesiyle 578'er TL idari para cezası kesti.
Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, AKP Bolu İl Başkanı Suat Güner'in bir derneğin açılışı sonrası, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün de Bolu Belediyesi binası önünde içtikleri sigaraların izmaritini yere attığını tespit etti. İki başkana da 'Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü' hakkındaki kanunda yer alan 'Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkların çevreye atılmaması' maddesi gereği 578'er TL idari para cezası uygulandı. Güner ve Karagöz'e zabıta ekipleri tarafından cezaları tebliğ edildi.
Bolu Belediyesi haberleri AKP haberleri CHP haberleri izmarit haberleri ceza haberleri idari para cezası haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir ülkeye daha vize muafiyeti geldi!
- 'Ateş'ten sorulara hakaret dolu yanıtlar
- AKP’nin kalesinde üst düzey istifa!
- 'Şaraba nasıl bağladı, anlamadım'
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması!
- Süper Lig'de beklenmedik ayrılık kararı!
- 'Deprem olursa çöker, Türkiye de diz çöker'
- Duruşmada ‘gizli tanık’ gerginliği
- Kiracı apartmanı havaya uçurdu!
- Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı!