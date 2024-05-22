Bolu Belediyesi'nden CHP ve AKP’li il başkanlarına 'izmarit' cezası

Bolu Belediyesi, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ile AKP Bolu İl Başkanı Suat Güner'e içtikleri sigaranın izmaritini yere attıkları gerekçesiyle 578'er TL idari para cezası kesti.

DHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 15:24
Bolu Belediyesi'nden CHP ve AKP’li il başkanlarına 'izmarit' cezası
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Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, AKP Bolu İl Başkanı Suat Güner'in bir derneğin açılışı sonrası, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün de Bolu Belediyesi binası önünde içtikleri sigaraların izmaritini yere attığını tespit etti. İki başkana da 'Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü' hakkındaki kanunda yer alan 'Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkların çevreye atılmaması' maddesi gereği 578'er TL idari para cezası uygulandı. Güner ve Karagöz'e zabıta ekipleri tarafından cezaları tebliğ edildi. 


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