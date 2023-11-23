Skandallar bitmiyor: KYK yurdunda yemekten sigara izmariti çıktı!

Diyarbakır’da bulunan kız öğrenci yurdunda yemeğin içinde sigara paketi ve izmariti çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 10:18
Skandallar bitmiyor: KYK yurdunda yemekten sigara izmariti çıktı!
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Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı İyaz bin Ganem Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerin aldığı salatanın içinde sigara izmariti ve paketi çıktı. 

Öğrenciler duruma tepki göstererek, izmarit ve sigara paketini telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Barınamıyoruz Hareketi’nin yaptığı paylaşımda “Rezillikleriniz yetti artık! Nitelikli ve sağlıklı beslenme hakkımızı istiyoruz” ifadeleri kullanıldı. 

KYK yurtlarında düşen asansörde bir öğrenci hayatını kaybetmişti. Yurtlarda verilen yemeklerin içerisinde çıkan böcekler ise neredeyse her gün öğrenciler tarafından paylaşılıyor. 


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