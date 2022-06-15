Bolu'da üniversiteli kadınlara 'böyle giyinemezsiniz' tacizi
Bolu’da Kardelen Meydanı’nda yolda yürüyen iki üniversite öğrencisi kadın, bir başka kadın tarafından "açık giyindikleri" iddiasıyla sözlü saldırıya uğradı.
Bolu şehir merkezinde bulunan Kardelen Meydanı’nda, yolda yürüyen iki kadın üniversite öğrencisi kıyafetleri nedeniyle sözlü saldırıya uğradı.
Yerel medya14.net isimli sitenin haberine göre dün akşam saatlerinde meydandan geçen bir kadın, iki üniversite öğrencisini "açık giyindikleri" iddiasıyla taciz etti.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülere göre kadın, öğrencileri “Anneniz babanız nerede? Anneniz, babanız burada olsaydı giyebilir miydiniz?" ifadeleriyle hedef aldı.
Kadının sözlerine öğrenciler ise, “Sana mı kalmış? Sana ne kardeşim. Benim annem de kapalı ama senin gibi değil” diyerek tepki gösterdi.
CHP KADIN KOLLARI: GERİCİLER TEK ADAMDAN GÜÇ ALIYOR
Olay üzerine CHP Kadın Kolları bir tepki açıklaması yaptı. CHP Kadın isimli Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bolu’da gerici bir kadın, yolda yürüyen iki üniversite öğrencisine “Annen baban burada olsaydı böyle giyinir miydin? Böyle giyinemezsiniz” dedi. Balık baştan kokuyor. Gericiler, tek adamın kadınlara hakaretinden güç alıyor. Bu düzen böyle gitmez!" denildi.
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