'Boykot' çağrısı rahatsız etti: İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarını kapatma adımı!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 11:00

Güncelleme: 01.04.2025 - 11:01

'Saray' talimatı ile şafak operasyonu ve polis ablukası ile 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

İmamoğlu, Silivri (Marmara) Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protesto eylemleri tüm Türlkiye'ye yayıldı. İstanbul'daki prostestoların ana adresi ise Saraçhane oldu.

"BOYKOT" DİRENİŞİ DEVAM EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlediği mitingde, sokaktaki eylemleri "görmeyen" Saray'a yakın kuruluşların ve şirketlerin "boykot edilmesi" çağrısını yaptı, markaları sıraladı.

Listenin ilk sıralarında Türkiye’de birçok şubesi olan kahve markası Espressolab, D&R, Idefix gibi şirketler yer aldı.

Özel’in boykot çağrıları sonrası; Espressolab şubelerinde müşteri azlığı farkedilir hale geldi. Hemen hemen her kalemde iktidara yakın isimlere ait şirketler yurttaşların radarına girmeye başladı.

Muhalefetin boykot çağrıları, iktidar ve iktidara yakın isimlerin de hedefi oldu.

İMAMOĞLU'NDAN "BOYKOT" ÇAĞRISI

Ekrem İmamoğlu da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ilan ettiği boykotla ilgili dün açıklama yaptı ve "Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir; ya 1 kişinin güdümünde yola devam edecek ve BOYKOTUN sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar" dedi.

İMAMOĞLU'NUN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATMA ADIMI!

Son olarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarına göz dikildi.

Sosyal medyada AKP'nin önde gelen isimlerinden Mücahit Birinci, muhalefetin "boykot" çağrılarına karşılık, firmalara çağrı yaptı ve İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması gerektiğini savundu.

Birinci, paylaşımında, "Boykota uğrayan firmalara çağrımdır: Hemen yarın Sulh Ceza Hakimliklerine başvurarak Ekrem İmamoğlu'nun hesabının kapatılmasını talep edin! Bu adamın milletin parasını yediğine, tüyü bitmemiş yetimin hakkını cukkaladığına ilişkin ciddi şüpheler mevcut ve bir soruşturma yürüyor. Şimdi de yetmemiş gibi ekonomimize darbe indirmek için uğraş veriyor" ifadelerini kullandı.

"UYAP ÜZERİNDEN BAŞVURU YOLLADIK"

Birinci'nin paylaşımını alıntılayan, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Avukat Burak Bekiroğlu da, İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne UYAP üzerinden başvuru yolladıklarını söyledi.

Bekiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"KAMUOYUNA DUYURULUR;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından tespit edilen yolsuzluklar neticesinde, çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı olduğu iddia ve gerekçesiyle , kendisiyle birlikte hareket eden 50 kişiyle beraber tutuklanan, şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, cezaevinden verdiği talimatlar doğrultusunda iddia olunan örgütün amaçları, prensipleri ve hedefleri doğrultusunda cezaevinden verdiği talimatla X hesabını üçüncü kişilere kullandırmak suretiyle, ülkemizdeki faaliyet yürüten yerli firmalara yönelik, boykot çağrısı yaparak, ekonomimizi sekteye uğratmaya teşebbüs ettiği, aynı zamanda kendi çıkarları doğrultusunda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle yargı erki üzerinde baskı kurmaya teşebbüs ettiği tespit edildiğinde dolayı , şahsın X hesabının yargılama sonuna kadar Türkiye’den erişime kapatılması talebiyle, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğ'ine UYAP üzerinde başvuru yollanmıştır."