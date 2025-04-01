Sevda Türküsev 'büyük oyunu' gördü... 'İmamoğlu' paylaşımı dalga konusu oldu: Sosyal medya yıkıldı!

Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden Volkan Konak için taziye mesajı paylaşmıştı. Bu paylaşıma dikkat çeken yazar Sevda Türküsev, "Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabını başkasının yönettiği açık. Aksi takdirde cezaevinde telefon bulundurması gerekirdi ki bu mümkün değil!" ifadelerini kullandı.

Sevda Türküsev 'büyük oyunu' gördü... 'İmamoğlu' paylaşımı dalga konusu oldu: Sosyal medya yıkıldı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 09:48

Sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Konak’ın ölümü tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğarken, İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kendi sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

"SOSYAL MEDYASINI BAŞKASININ KULLANDIĞI BELLİ"

İmamoğlu'nun mesajıyla ilgili bir haberi alıntılayan iktidara yakınlığıyla bilinen yazar Sevda Türküsev, "Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyasını başkasının kullandığı belli. Yoksa şu anda cezaevinde elimde telefon olması lazım ki bu mümkün değil!" ifadelerini kullandı.

"TÜM OYUNU BOZDUNUZ"

Türküsev'in bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Birçok kullanıcı, Sevda Türküsev’in paylaşımıyla dalga geçti.


Etiketler: #Sevda Türküsev

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