Boykot çağrıları yapılmıştı: AKP'li Mesut Özil'den Espressolab'e destek paylaşımı!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 23:48

Güncelleme: 27.03.2025 - 23:48

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de bir boykot listesi açıkladı.

AKP'li birçok isim listedeki firmalara destek ziyareti yaparken AKP MKYK Üyesi Mesut Özil de kahve zinciri Espressolab'den bir fotoğraf paylaştı.

"10 NUMARA KAHVE"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığı ile bilinen Özil paylaşımında, "10 numara kahve" ifadelerini kullandı.

Özil ayrıca paylaşımına, "Sahada da gönüllerde de kazanmaya devam" notunu ekledi.