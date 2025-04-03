Boykot listesine girdi, konserler iptal oldu: DBL Entertainment’in sahibi Özkan’dan ‘pişmanım’ açıklaması

Yayınlanma: 03.04.2025 - 18:13

Güncelleme: 03.04.2025 - 18:13

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP’nin ilan ettiği boykot çağrısı giderek büyüdü.

Boykot nedeniyle, DBL Entertainment tarafından organize edilen Ane Brun konseri iptal edilirken Muse konseri ise 2026 yılında ertelendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şirket sahibi Abdülkadir Özkan, bütün projelerden çekildiklerini duyurdu.

“BİN PİŞMANIM”

Halk TV'de İsmail Küçükkaya, Abdülkadir Özkan ile arasında geçen diyaloğu aktardı.

Özkan, Küçükkaya'ya yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bana haksızlık yapılıyor, üç gündür linç yiyorum, bin pişmanım. Ben aslında çoğu kere muhalif görüşlerim nedeniyle iktidar medyasından, Akit’ten linç edilmiş biriyim. Barışlar gözaltına alındığında ‘Olur mu böyle onlar gazeteci, niye gece yarısı gözaltına alıyorsunuz’ diye tweet atmış biriyim.

“MİLYON DOLARLARIM YANDI”

Ama bu linç bana haksızlık yapılıyor, ben vergisini veren bir mükellefim. Bu gençler ulaşıp ünlü sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti de atmaz olaydım, şimdi haksızlıkla uğraşıyorum."

NEDEN BOYKOT EDİLMİŞTİ?

DBL Entertainment adlı şirketin sahibi Abdülkadir Özkan'ın Espressolab markasına yönelik boykot çağrısına katılan gençlere tepki göstererek “Bu açık ve net sermaye düşmanlığıdır, vatan hainliğidir” yazmasının ardından sosyal medyada boykot çağrısı yapılmıştı.