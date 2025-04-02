Yurttaşa 'vatan haini' demişti: Abdülkadir Özkan'ın üç yıldır vergi vermediği ortaya çıktı!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:02

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:46

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar boykot çağrılarıyla devam ediyor. Bu kapsamda sosyal medyada DBL Entertainment adlı şirkete yönelik yeni bir boykot başlatıldı.

Şirketin sahibi Abdülkadir Özkan, sosyal medya hesabından kahve zinciri EspressoLab’i boykot edenlere “vatan haini” dedi. Tepkilerin büyümesiyle, sosyal medya kullanıcıları DBL Entertainment’in İstanbul’da düzenleyeceği Muse konserini boykot etme kararı aldı ve konuk sanatçılara ulaşarak durumu bildirdi. Türkiye’de konser verecek olan Ane Brun, boykottan haberdar edildikten sonra “Farkında değildim, öğrencileri destekliyorum” diyerek konserini iptal etti. Aynı şekilde dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah’ın İstanbul gösterisi de iptal edildi.

Gelen tepkiler üzerine Özkan, sosyal medya hesabından yanlış anlaşıldığını belirten bir açıklama yaptı ancak boykot çağrıları devam etti. Akşam saatlerinde yaptığı bir diğer açıklamada, DBL Entertainment olarak tüm projelerden çekildiklerini duyurdu. “Bu süreçte yaşananların ekip arkadaşlarımı ve projelerimizi olumsuz etkilememesi için tüm projelerden çekiliyoruz” dedi.

DANIŞMANLIKTAN PATRONLUĞA

Özkan’ın sahibi olduğu DBL Entertainment, Dolmabahçe Basın Yayın Dağıtım Reklam ve Organizasyon Anonim Şirketi (Dolmabahçe A.Ş.) bünyesinde faaliyet gösteriyor. Şirket çatısı altında Publico Coffee, GSA Defence, Kopernik Kitap, aylık silah dergisi M5, Spor Alemi Dergisi ve Localworks Creative Solutions gibi markalar bulunuyor.

ÜÇ YILDIR VERGİ ÖDEMEDİ

Dünyaca ünlü sanatçıların konserlerini organize eden Dolmabahçe A.Ş.’nin son üç yıldır vergi ödemediği ortaya çıktı. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında hiçbir vergi ödemeyen şirketin, milyarlarca lira gelir elde etmesine rağmen devlete tek kuruş vergi vermediği belirlendi.

Özkan, daha önce Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda Basın Müşavirliği yapmış, 2015 yılında ise Başbakan Başdanışmanlığı görevinde bulunmuştu.