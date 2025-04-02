Boykotu delmek için alışverişe çıkan Ticaret Bakanı Bolat'a, CHP'den ilk yanıt: 'Ruhsar Hanım'ı çağırın da bakanlığa bir dezenfektan alın!'
Türkiye genelinde uygulanan '2 Nisan ekonomik boykotu'nu delmek için alışverişe çıkan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından poşetlerle fotoğraflar paylaştı. Bolat, "Bugün, millî ekonomiye sahip çıkma günü" dedi. Bolat'a CHP'li Ali Mahir Başarır'dan flaş yanıt geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonla başlayan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla yükselen protestolar; bugün Türkiye genelinde ekonomik boykotla devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen bazı firmaları boykot çağrısı, bugün daha da ileri taşındı. Üniversite öğrencilerinin çağrısıyla başlayan genel ekonomikl boykot, siyasi partilerin de çağrısıyla kitleselleşti.
BAKAN "ALIŞVERİŞ" TURUNDA
AKP iktidarı ise boykot yapanları suçlamayı sürdürüyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından bugün Ankara'da yaptığı alışverişlerden fotoğraflar paylaştı.
"MİLLİ EKONOMİYE SAHİP ÇIKMA GÜNÜ"
Bakan Bolat bir paylaşımında "Bugün, millî ekonomiye sahip çıkma; üretimin, ticaretin, istihdamın, tüketimin ve dayanışmanın günü" derken bir başka paylaşımında ise boykot yapanları 'bazı muhalif kesimlerin ülkemize, ticaretimize, esnafımıza ve üreticimize zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılar' diyerek hedef aldı.
CHP'Lİ BAŞARIR'DAN "DEZENFEKTANLI" YANIT
Bolat'a dikkat çeken yanıt CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi.
Başarır, "Ruhsar Hanımı çağırın da bakanlığa da bir dezenfektan alın Bakan Bey!" ifadelerini kullandı.
Ruhsar Hanımı çağırın da bakanlığa da bir dezenfektan alın Bakan Bey! https://t.co/RfHI95drR8— Ali Mahir Başarır (@alimahir) April 2, 2025
NE OLMUŞTU?
Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemi döneminde eşinin şirketinden görevli olduğu Ticaret Bakanlığı'na 9 milyon liralık dezenfektan satın aldığı için görevden alınmıştı.
2018’den 2021’e kadar Ticaret Bakanı olan Ruhsar Pekcan'ın görevine; eşi ile sahip olduğu iki dezenfektan firmasından bakanlık bünyesindeki kurumlara 9 milyon TL’lik ürün aldığı haberleri sonrasında 21 Nisan 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla son verilmişti.
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