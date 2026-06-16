BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan ekonomi yönetimine sert eleştiri: 'Zam vermeye korkuyor'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Bursa’da partisinin İl Divan Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Baş, emekli maaşlarından ekonomi politikalarına, siyasi gündemden toplumsal sorunlara kadar çeşitli başlıklarda açıklamalarda bulundu.

EMEKLİ MAAŞLARI VE EKONOMİYE DİKKAT ÇEKTİ

Siyasi gündemin yoğunluğuna işaret eden Hüseyin Baş, emekli maaşları ve geçim sıkıntısının yeterince tartışılmadığını öne sürdü.

Baş, CHP’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, bir açıklamaya atıfta bulunarak, “Burada devlet var. Bu devlet padişahın kahvaltı listesini hâlâ saklı tutar” sözlerini hatırlattı ve ekonomik sorunların öncelikli gündem olması gerektiğini söyledi.

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen Baş, 1 Temmuz’da emekli maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağının kamuoyunda daha fazla konuşulması gerektiğini ifade etti.

'ZAM VERMEYE KORKAN BİR EKONOMİ VAR'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarına da değinen Hüseyin Baş, emeklilere yönelik zam tartışmalarını eleştirdi. Baş, "Zam vermeye korkan bir ekonomi var. Zam vermeye korkuyor. Emekli 20 bin lirayla geçinsin. Hadi geçinsin" ifadelerini kullanarak ekonomi yönetimini hedef aldı.

Emekli maaşlarının yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını dile getiren Baş, kira ve temel ihtiyaç harcamalarındaki artışın emekliler üzerindeki yükünü vurguladı.

'İKTİDARIN DA MUHALEFETİN DE ÇÖZÜMÜ YOK'

Türkiye’de son yıllarda ekonomik sorunların derinleştiğini belirten Baş, hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirdi.

Baş, emekli maaşları ve kamu çalışanlarının gelirleri gibi konuların geçmişte bu ölçüde sorun olmadığını savunarak, mevcut siyasi aktörlerin ülkenin meselelerine çözüm üretemediğini öne sürdü.

MİLLİ EKONOMİ MODELİ VURGUSU

Konuşmasında Bağımsız Türkiye Partisi’nin ekonomi programına da değinen Hüseyin Baş, partilerinin temel programının Milli Ekonomi Modeli olduğunu söyledi.

Baş, Milli Ekonomi Modeli’nin uluslararası akademik çevrelerde ilgi gördüğünü belirterek, bu modelin yalnızca Türkiye için değil dünya ekonomisi açısından da çözüm önerileri sunduğunu savundu.

Türkiye’de siyasetin yalnızca yaş olarak değil, düşünce yapısı açısından da yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu ifade eden Baş, geçmiş dönemlere ait siyasi ve toplumsal ayrışmaların günümüzde karşılık bulmadığını söyledi.

Toplumun farklı kesimlerinin ortak sorunlar etrafında birleşmesi gerektiğini belirten Baş, etnik ve mezhepsel ayrımlar üzerinden siyaset yapılmasını eleştirdi.

'BU ÜLKENİN SORUNLARINI BTP ÇÖZEBİLİR'

Hüseyin Baş, ülkenin ekonomik, sosyal ve eğitim alanındaki sorunlarının çözüm adresinin Bağımsız Türkiye Partisi olduğunu savunarak, "Bu ülkenin ekonomik sorunlarını da Bağımsız Türkiye Partisi çözebilir. Bu ülkenin sosyal problemlerini de Bağımsız Türkiye Partisi çözebilir. Bu ülkenin eğitimindeki sorunları da Bağımsız Türkiye Partisi çözebilir" dedi.