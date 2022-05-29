BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: 'Hükümet Kolombiya’dan kömür ithal ediyor'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye’nin yer altı kaynaklarına dikkat çekerek, “Atatürk Brezilya’ya kömür ihraç etti. Şimdiki hükümet Kolombiya’dan kömür ithal ediyor. İnşallah kömürdür. Tespit edilmiş kömür rezervimiz 20 milyar ton. Bu rezervin değeri 8 trilyon dolar. Biz niye fakir geziyoruz anlamak zor” ded

ANKA
29 Mayıs 2022 Pazar, 19:20
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: 'Hükümet Kolombiya’dan kömür ithal ediyor'
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Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımlarda, Türkiye’nin yer altı kaynaklarına dikkat çekti ve AKP iktidarının politikalarını eleştirdi.

Baş, şunları kaydetti:

“Çelik üretiminde dünyada 7. sıradayız. Krom üretiminde dünyada 3. sıradayız. Krom ve çeliğin birleşimiyle oluşan paslanmaz çeliği yurt dışından ithal ediyoruz. Hayranlık duymamak elde değil.

Atatürk Brezilya’ya kömür ihraç etti. Şimdiki hükümet Kolombiya’dan kömür ithal ediyor. İnşallah kömürdür. Tespit edilmiş kömür rezervimiz 20 milyar ton. Bu rezervin değeri 8 trilyon dolar. Biz niye fakir geziyoruz anlamak zor.

Dubai’de Yapay Zeka Bakanlığı var. Hedeflerinden biri 2117 yılında Mars’ta kolonileşmek, 2050 yılında enerji üretimini temiz kaynaklarla yapmak. Bakan göreve geldiğinde 27 yaşındaydı. Biz de davul zurna ile zeytinyağı gemisi bekliyoruz.”


BTP Hüseyin Baş Atatürk

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