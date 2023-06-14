AKP TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP’nin TBMM Başkanvekili oldu. AKP’nin Meclis Başkanlık Divanı’nda yer alacak diğer isimleri de belirledi.

İHA
Yayınlanma: 14.06.2023 - 13:45
AKP TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
Abone Ol google-news

AKP Grubu basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda partinin TBMM Başkanvekili, katip üyeleri ve idari amirleri belirlendi.

Buna göre, AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili oldu.

AKP Meclis İdari Amirleri, Urfa Milletvekili İbrahim Eyüpoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan olarak belirlendi.

AKP’nin Meclis Katip Üyeleri ise Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Mardin Milletvekili Muhammet Adak ve İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya oldu.


Bekir Bozdağ AKP TBMM

İlgili Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanlık Divanı ve komisyonların partilere göre dağılımı belli oldu

TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanlık Divanı ve komisyonların partilere göre dağılımı belli oldu
Türkiye Barolar Birliği’nden TBMM ve Yargıtay’a Can Atalay çağrısı

Türkiye Barolar Birliği’nden TBMM ve Yargıtay’a Can Atalay çağrısı
TBMM 28'inci Yasama Dönemi başladı: Vekiller yemin ediyor

TBMM 28'inci Yasama Dönemi başladı: Vekiller yemin ediyor

En Çok Okunan Haberler