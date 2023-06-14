AKP TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu

Yayınlanma: 14.06.2023 - 13:45

Güncelleme: 14.06.2023 - 13:48

AKP Grubu basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda partinin TBMM Başkanvekili, katip üyeleri ve idari amirleri belirlendi.

Buna göre, AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili oldu.

AKP Meclis İdari Amirleri, Urfa Milletvekili İbrahim Eyüpoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan olarak belirlendi.

AKP’nin Meclis Katip Üyeleri ise Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Mardin Milletvekili Muhammet Adak ve İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya oldu.