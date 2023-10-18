YSP'li vekil Heval Bozdağ hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
YSP Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği gerekçesiyle hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 2 şahsın Ankara'dan Ağrı ili Doğubayazıt ilçesine götürülmesi eylemine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 28. Dönem milletvekili Heval Bozdağ hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmiştir."
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