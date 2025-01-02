BTP lideri Hüseyin Baş ifade verdi: Yurt dışına çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk edildi

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Baş, imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

BTP lideri Hüseyin Baş ifade verdi: Yurt dışına çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk edildi
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 02.01.2025 - 16:04

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, partisinin 22 Aralık 2024'teki toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TALEP EDİLDİ

Hüseyin Baş, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek hakkındaki soruşturma kapsamında Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

BTP lideri Hüseyin Baş hakkında, her haftanın Pazartesi günü ikametine en yakın karakolda imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.


Etiketler: #Hüseyin Baş #Soruşturma

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