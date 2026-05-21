Cumhuriyet Gazetesi Logo
BTP lideri Hüseyin Baş'tan 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP ile dayanışma mesajı

BTP lideri Hüseyin Baş'tan 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP ile dayanışma mesajı

21.05.2026 20:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
BTP lideri Hüseyin Baş'tan 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP ile dayanışma mesajı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP'ye hakkındaki "mutlak butlan" kararı sonrası X'ten yaptığı paylaşımda, "Demokrasiye karşı yapılan her türlü hamlenin karşısındayız. Siyaset mahkemelerde değil sokakta, sandıkta yapılır" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP hakkında verilen "mutlak butlan" kararı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Baş, CHP ve Özel ile dayanışma mesajı verdi.

"DEMOKRASİYE KARŞI YAPILAN HER TÜRLÜ HAMLENİN KARŞISINDAYIZ"

"Demokrasiye karşı yapılan her türlü hamlenin karşısındayız" diyen Baş, "Siyaset mahkemelerde değil sokakta, sandıkta yapılır. Milletin kararını beğenmeyenler, mahkeme kararlarından medet umuyorlar ama son kararı yine millet verecektir" ifadelerini kullandı.

Baş'ın paylaşımı şöyle:

Image

İlgili Konular: #Hüseyin Baş #Bağımsız Türkiye Partisi