BTP'den gülümseten reklam: Boşa gitmesin diye girdik
Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine girmeme kararı almadan önce Ankara'da kiraladığı billboardlara verdiği reklamlar gülümsetti.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 10 Nisan'da seçimlere girmeme kararı aldı. BTP, bu kararı almadan önce, seçim dönemi için kiraladığı billboardlara reklam verdi.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın gülümseyen bir fotoğrafına yer verilen reklamda, "Bu alanı seçime girmeme kararımızdan önce kiralamıştık. Boşa gitmesin diye girdik" denildi.
BTP Sözcüsü Emre Polat, partinin reklamı bulunan billboardlardan birinin fotoğrafını bugün Twitter hesabında paylaştı.
Polat, Hüseyin Baş'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Başkanım Hüseyin Baş, bu çalışma asla boşa gitmez. Önümüzdeki beş yıl boşa gitmese bari" dedi.
Başkanım @huseyinbas_BTP bu çalışma asla boşa gitmez. Önümüzdeki beş yıl boşa gitmese bari. pic.twitter.com/n8ucJ4cFjg— Emre Polat (@EPemrepolat) May 10, 2023
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