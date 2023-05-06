Yayınlanma: 06.05.2023 - 10:12

Güncelleme: 06.05.2023 - 10:16

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinin AKP’li belediye başkanı Hüseyin Açıkel yaşamını yitirdi.

Yaklaşık iki hafta önce kalp krizi geçirmesi sonrası Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Açıkel, buradaki müdahalenin ardından Edirne Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Anjiyo sonrası bir süre yoğun bakım servisinde kalan Açıkel’in tedavisi kardiyoloji servisinde devam etti.

Dün hastanede yaşamını yitiren Açıkel için, bugün Pehlivanköy’de cenaze töreni düzenlenecek.

Kırklareli Valisi Birol Ekici de sosyal medya hesabından taziye yayımladı.