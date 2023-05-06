AKP’li belediye başkanı Hüseyin Açıkel yaşamını yitirdi!
Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinin AKP’li belediye başkanı Hüseyin Açıkel yaşamını yitirdi. İki hafta önce kalp krizi geçiren ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Açıkel için, bugün Pehlivanköy'de cenaze töreni düzenlenecek.
Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinin AKP’li belediye başkanı Hüseyin Açıkel yaşamını yitirdi.
Yaklaşık iki hafta önce kalp krizi geçirmesi sonrası Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Açıkel, buradaki müdahalenin ardından Edirne Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Anjiyo sonrası bir süre yoğun bakım servisinde kalan Açıkel’in tedavisi kardiyoloji servisinde devam etti.
Dün hastanede yaşamını yitiren Açıkel için, bugün Pehlivanköy’de cenaze töreni düzenlenecek.
Kırklareli Valisi Birol Ekici de sosyal medya hesabından taziye yayımladı.
Pehlivanköy Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Açıkel'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.— T.C. Kırklareli Valiliği (@valikirklareli) May 5, 2023
Pehlivanköy Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Açıkel'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.@BirolEkici_39
Vali pic.twitter.com/t8rbIJZTQD
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