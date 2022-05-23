BTP'li Hüseyin Baş'tan, Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: 'Dedesinin kaçtığı gemiyle mi geriye dönecek?'

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:19

Geçen günlerde katıldığı bir canlı yayında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgârlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum" demişti.

ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI

Bunun üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Gençlik Şöleni" etkinliğinden de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef almıştı.

Erdoğan, "Meral Hanım sen kim Abdülhamid'e dil uzatmak kim? 6'lı masadan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e hiç dil uzatmamıştı. Şimdi ne oldular?" demişti.

ABDÜLHAMİD'İN TORUNUNDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Aynı gün Kayıhan Osmanoğlu dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

Paylaşımı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tehdit olarak yorumlanan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, “Evlad-ı OSMANLI olarak diyorum ki biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz” ifadelerini kullanmıştı.

BTP'Lİ BAŞ'TAN 'GEMİ' YANITI

Bu sözler üzerine, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun ifaderine yanıt verdi.

Baş, "Osmanoğulları’ndan biri sosyal medyadan cevap vermiş. Demiş ki, 'Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz.' Neyle geriye dönecekler onu merak ediyorum. Dedelerinin kaçtıkları gemilerle mi?" ifadelerini kullandı.