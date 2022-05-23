BTP'li Hüseyin Baş'tan, Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: 'Dedesinin kaçtığı gemiyle mi geriye dönecek?'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meral Akşener'i hedef alarak başlattığı 'Abdülhamid' tartışması sürüyor. Son olarak, Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun "Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz" sözlerini eleştiren Hüseyin Baş, "Neyle geriye dönecekler onu merak ediyorum. Dedelerinin kaçtıkları gemilerle mi?" dedi.
Geçen günlerde katıldığı bir canlı yayında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgârlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum" demişti.
ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI
Bunun üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Gençlik Şöleni" etkinliğinden de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef almıştı.
Erdoğan, "Meral Hanım sen kim Abdülhamid'e dil uzatmak kim? 6'lı masadan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e hiç dil uzatmamıştı. Şimdi ne oldular?" demişti.
ABDÜLHAMİD'İN TORUNUNDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Aynı gün Kayıhan Osmanoğlu dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.
Paylaşımı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tehdit olarak yorumlanan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, “Evlad-ı OSMANLI olarak diyorum ki biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz” ifadelerini kullanmıştı.
BTP'Lİ BAŞ'TAN 'GEMİ' YANITI
Bu sözler üzerine, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun ifaderine yanıt verdi.
Baş, "Osmanoğulları’ndan biri sosyal medyadan cevap vermiş. Demiş ki, 'Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz.' Neyle geriye dönecekler onu merak ediyorum. Dedelerinin kaçtıkları gemilerle mi?" ifadelerini kullandı.
Dedelerinin kaçtıkları gemilerle mi geri dönecekler? pic.twitter.com/IgDIzJmpKm— Hüseyin Baş (@huseyinbas_BTP) May 22, 2022
Video Haberler
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- İstanbul Diş Hekimleri Odası’ndan Şeyma Biran açıklaması
- İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 199 kişi yakalandı
- İstanbul'da silahlı kavga: Bir sivil polis yaralandı
- TIR’lardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza
- Sünnet faciası: Çocuğun cinsel organı kesildi
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı: Aylar sonra ilk kez görü
- Ormanda erkek cesedi bulundu
- Pencereye çağırıp, tabancayla yaraladılar
- Faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan araç halı sahaya uç
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yakında hesaplara tek tek el konulacak'
- 'El sıkışmadı' iddiasına fotoğraflı yanıt geldi
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Saray'ın Demirtaş planı
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı
- Saray'ın Demirtaş planı
- Süper Lig'de 2021-2022 sezonu geride kaldı!
- Otomobil fiyatlarına dev zam!
- AP lideri: Tehditler geliyor!