'Bu benim son seçimim' dedi: Erdoğan'ın 'son kez' açıklaması ilk değil...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmasında 31 Mart seçimlerine ilişkin "Benim için bu bir final" dedi. Erdoğan'ın bu ifadeleri kısa sürede gündem olurken; 'son kez' ifadesini ilk kez kullanmadığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:38
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması öncesi TÜGVA'nın 81 il temsilcisi ile bir araya geldi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada 31 Mart yerel seçimlerinin kendisi adına son seçim olacağını öne sürdü.

"BU BENİM İÇİN BİR FİNAL"

Erdoğan, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi.

Anayasa ihlali uyarılarına rağmen yeni sistemde ikinci kez Cumhurbaşkanı adayı olan ve seçimi kazanan Erdoğan'ın bu sözleri 'seçim manevrası' kuşkusu yarattı.

Sosyal medyada, Erdoğan'ın bu açıklamasının 'AKP seçmenine son seçim için lidere vefa çağrısı' olabileceği, Erdoğan'ın bu yöntemle küskün AKP seçmenini sandığa götürmeyi hedeflemiş olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

'SON KEZ' AÇIKLAMASI İLK DEĞİL...

Öte yandan Erdoğan'ın 'son kez' açıklamasının ilk olmadığı da ortaya çıktı.

Erdoğan 2009 ve 2012'de milletvekili seçimlerini kastederek 'son kez' açıklaması yapmıştı. Erdoğan 2022'de ise 2023 Mayıs seçimini kastederek "2023’te milletten kendi adımıza son kez oy istiyoruz" demişti.

2009: "2011, Allah ömür verirse son milletvekilliği adaylığımdır."

2012: "Büyük Kongre’de son kez Genel Başkanlık’a aday oluyorum."

2022: "2023’te milletten kendi adımıza son kez oy istiyoruz."

2024: "Bu seçim, benim için final."

(Görsel: Hafıza TV /Twitter)


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Erdoğan: "Benim için bu bir final. Son seçimim"
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