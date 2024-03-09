Erdoğan imzaladı: Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar'ı görevden alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerine Erbil Özdemir'i atadı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar'ı görevden alıp, yerine Erbil Özdemir'i getirdi.
Açık bulunan Devlet Malzeme Ofisi Gaziantep Bölge Müdürlüğü görevine ise Özcan Şahin getirildi.
Ayrıca 56 vergi müfettişi, vergi başmüfettişi olarak atandı.
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