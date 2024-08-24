Bu da Mustafa Destici'nin gündemi: 'Türk milliyetçisi olan bir insan LGBT'yi normal görebilir mi?'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milliyetçi olan hele ki Türk milliyetçisi olan bir insan LGBT savunucusu olabilir mi, LGBT'yi normal görebilir mi?" dedi.

AA
Yayınlanma: 24.08.2024 - 19:53
Bu da Mustafa Destici'nin gündemi: 'Türk milliyetçisi olan bir insan LGBT'yi normal görebilir mi?'
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Partisinin Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılan Destici, burada yaptığı konuşmada LGBTİ+ bireylerini hedef aldı.

DEM Parti ile işbirliği yapanları eleştiren Destici, şunları kaydetti:

"DEM Parti ile iş yapan siyasi partiler Atatürkçü olduklarını iddia ediyorlar, Atatürk'ün çizgisinde olduklarını söylüyorlar. Bunların Atatürkçülüğü de yalan, Atatürkçülüğü de yok. Tıpkı milliyetçiliklerinin yalan olduğu gibi. Milliyetçi olan hele ki Türk milliyetçisi olan bir insan LGBT savunucusu olabilir mi, LGBT'yi normal görebilir mi? Bizim örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz, ahlakımız vardır. Gerçek milliyetçi olan toplumun örfüne, adetine, ahlakına ve bu milletin inancına sahip çıkar. Eğer birisi bu toplumun örfüne, ahlakına sahip çıkmadığı gibi bizi, inanç sahiplerini rencide ediyorsa ondan asla ve kata Türk milliyetçisi olmaz."


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