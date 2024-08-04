Mustafa Destici: Instagram veya Facebook, kendilerine çekidüzen vermek zorundadır

Yayınlanma: 04.08.2024 - 18:57

Güncelleme: 04.08.2024 - 19:00

Ümraniye'deki Tantavi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan Destici, Instagram'a yönelik alınan erişim engeli hakkında konuştu.

Destici, "Türkiye aleyhine her türlü paylaşıma müsaade ediliyor ama siyonistlerle, Netanyahu ile ilgili, Batı'nın sembol isimleriyle ilgili birisine çatarsan hesabın askıya alınıyor, paylaşımın kaldırılıyor, hesabın kapatılıyor. Türkiye herhalde buna göz yummayacaktır" sözlerini sarf etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin söz konusu uygulamalara sessiz kalmayacağını ifade eden Destici, "Instagram veya Facebook, kendilerine çekidüzen vermek zorundadır. Burası onların babalarının çiftliği değildir. Onların bir kuralı varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kuralları, Türk milletinin de inancı ve kültürü vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı taleplerini karşıladıkları zaman Instagram açılır, karşılamazlarsa açılmaz. Bu kadar basit. Biz de şu anda bu tavrı doğru buluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.