Bu da 'uçan' parti devleti... TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı, Erdoğan'la Türk Devletleri Teşkilatı'na gitti: 'Hangi sıfatla?'
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı. Zirveye, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Ancak Erdoğan için Kazakistan'a kalkan uçakta bir isim daha vardı. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Yılmaz... Cumhuriyet yazarı, gazeteci Barış Terkoğlu, Yılmaz'ın zirveye 'hangi sıfatla' katıldığını sordu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.
Zirveye katılmak için Kazakistan'a giden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Tokayev tarafından karşılandı.
ZİRVEDE TÜGVA DA TEMSİL EDİLİYOR!
Türk Devletleri Teşkilâtı Zirvesi için oluşturulan delegasyonda, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın sahibi olduğu TÜGVA'nın da temsil edildiği anlaşıldı.
TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, dost ve kardeş ülke Kazakistan’a hareket ettik. Türk Devletleri Teşkilatı’nın Devlet Başkanları 10. Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki delegasyon heyeti olarak Başkent #Astana’ya uçuyoruz.. Türk Asrı Başlıyor" ifadelerini kullandı.
TERKOĞLU SORDU: 'HANGİ SIFATLA?'
Cumhuriyet yazarı, gazeteci Barış Terkoğlu, Bahadır Yılmaz'ın paylaşımları fark eden bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımını alıntılayarak, "Sahi hangi sıfatla?" diye sordu.
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