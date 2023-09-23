Okulların kapısı TÜGVA'ya açıldı, TKP harekete geçti: Çocuklarımızı tarikatlardan koruyacağız
Çanakkale'de yer alan Gazi Ortaokulunda ve Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulunda ÇEDES protokolünün devreye sokulmasının ardından, TÜGVA vakfının Çanakkale temsilcisinin talebiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çanakkale’deki tüm ortaokul ve liselerin kapılarının TÜGVA’ya açılması talimatı verildi. TKP, kararı protesto etti.
TKP Çanakkale İl Örgütü çağrısı ile bugün saat 15'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan yurttaşlar protokolü protesto etti.
TKP İl Örgütü adına açıklama yapan Berna Ersoy, "AKP’nin eğitim sistemine piyasacı saldırısına tarikatlar, cemaatler, dinci vakıf ve dernekler üzerinden yürüttüğü gerici saldırı da eşlik etmiştir. Her mahalleye, boş kalsa da imam hatip okulları açılmış, imam hatipleştiremedikleri devlet okullarında ise bir yandan değerler eğitimi adı altında 'seçmeli' derslerle laik eğitime saldırı sürmüş, yetmemiş gerici dernek ve vakıflarla imzalanan protokollerle tarikatların okullara ve çocuklara ulaşmasına olanak sağlanmıştır." diyerek eğitim sistemindeki piyasalaşma ve gericileşme sürecine vurgu yaptı.
"KARANLIĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"
Ersoy açıklamasında "Çanakkaleliler bir araya gelip bu uygulamanın karşısına dikildiğinde; aileler, öğretmenler bir araya gelip idarenin, milli eğitimin karşısına dikildiğinde tarikatları okulların kapısından içeri sokmaz, o protokolleri hükümsüz kılar." diyerek protokole karşı tüm yurttaşları semt evlerinde birlikte mücadeleye çağırdı.
Eylemde "AKP elini okullardan çek" "Karanlığa boyun eğmeyeceğiz" ve "Tarikatların Ensesindeyiz" sloganları atıldı.
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