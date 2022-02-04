Bu sözler Erdoğan'ı da şaşırtacak: Fatih, Alpaslan, Abdulhamit, Selahaddin Eyyubi...

04 Şubat 2022 Cuma, 15:30

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski avukatı ve AKP'nini kurucu isimlerinden Latif Cem Baran, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tarihe damga vurmuş Türk liderlerle eş tuttu.

Konya'nın yerel televizyonu Kanal 42 TV'de ekrana gelen Reaksiyon programında konuk olan Baran, Erdoğan için “Günahıyla sevabıyla, iyi niyetli en azından bir cumhurbaşkanının önderliğinde ilerleyen bir Türkiye var. Dönsem gitsem geriye, bugün ‘Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü alacakmış' dediklerinde ben o ordunun içinde olurum arkadaş. Sultan Alpaslan Malazgirt'e gidiyor, Bizans küffarı ile savaşacak. Sen neredesin diyen Anadolu genci olurum. Sultan Abdulhamit memleketi için bir karar veriyor, o gün yanında olurdum. Hemen bugüne dönelim. Fatih'in, Alpaslan'ın, Sultan Abdulhamit'in, Selahaddin Eyyubi'nin muadili Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tarihteki kahramanların muadili bugün, Recep Tayyip Erdoğan'dır" yorumunda bulundu.

Türkiye’deki ekonomik krizi ilişkin de konuşan AKP’li Baran, “Ekonomik olarak sorun yaşamamız doğal. Müthiş günler geçiriyoruz diyemeyiz. Onun için Tarım Kredi Kooperatifi genel müdürü değişti. Şimdi de bunların çoğu kapanıp, süpermarketler, zincir marketler arttığı için Tarım Kredi Koperatifleri marketleri de böyle bir yaygınlığa gitmişti. Ama baktık ki bazı ürünler piyasadan daha pahalı olabiliyor. Cumhurbaşkanı burada bir dokunma yaptı. Ben başka değişimlerin de gerektiğini düşünüyorum, bakanların içerisinde özellikle…” diye konuştu.