Erdoğan mikrofon uzatmıştı: Af istenen babanın avukatı AKP'li vekil çıktı

03 Şubat 2022 Perşembe, 18:53

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da konuştuğu sırada sahneye çağırdığı 9 yaşındaki B.C.G., cezaevindeki babasının serbest kalmasını istedi.

Eline oyuncak verilen çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a babasının 10 yıldır hapiste olduğunu söyleyerek, serbest bırakılmasını istedi. 9 yaşındaki B.C.G.'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Avukat burada bununla konuş" dedi.

Sonrasında eline mikrofon verilen çocuk, Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren cümleler söyledi. Tepkiler sonrasında küçük B.C ve annesi Sonay G. yerel basına röportaj verdi. B.C. “Kelimenin anlamını bilmiyordum. Söylediğime pişmanım. Özür dilerim” dedi.

AVUKATI AKP’Lİ VEKİL ÇIKTI

Odatv'den Fethi Yılmaz'ın ulaştığı bilgilere göre, Bülent G.’nin avukatı ise AKP’nin Trabzon Milletvekili Avukat Salih Cora olduğu ortaya çıktı.

Babasının serbest bırakılmasını isteyen 9 yaşındaki B.C.G.'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Avukat burada bununla konuş" ifadesini neden kullandığı da öğrenilmiş oldu.

Salih Cora, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla biliniyor.

Geçen aralık ayındaki İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında CHP’lilerle Bakan Süleyman Soylu arasında gerginlik yaşanması üzerine Salih Cora ile CHP’li vekiller arasında yumruklu kavga yaşandı.

Salih Cora’nın 17-25 Aralık operasyonları sonrası, 26 Şubat 2014 tarihinde paylaşmış olduğu “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ses Kaydı 24 Şubat 2014” şeklindeki tape tweeti ve 2012 yılında FETÖ’ye yakın dershanelerin kapatılmasına karşı çıktığı mesajları tartışmalara neden olmuştu.

Salih Cora’nın öğretmen ablası Emine Ay da 2016 yılında "FETÖ" soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildi.