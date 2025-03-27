Buğra Gökce cezaevinden mesaj iletti: 'Sandık gelecek, Türkiye yeni bir sayfa açacak'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 16:19

Güncelleme: 27.03.2025 - 16:19

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Gökce'nin ilettiği mesaj, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Gökce, mesajında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kendilerinin tutuklanmasından sonra uzmanların hesaplamasına göre döviz kurunu baskılamak amacıyla yaklaşık 27 milyar dolar harcandığını belirterek, bu kaynağın alternatif kullanım alanlarına dikkat çekti.

"EMEKLİ İKRAMİYESİ 3 BİN LİRADAN 35 BİN LİRAYA ÇIKARILABİLİRDİ!"

Gökce, şunları kaydetti:

“Bu parayla 405 bin adet 100 metrekarelik sosyal konut inşa edilip 1 milyon 250 bin vatandaşa güvenli konut sağlanabilirdi. Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liradan 35 bin liraya çıkarılabilirdi. Her bir vatandaşımıza bir kereliğine 12 bin lira ikramiye verilebilirdi. Türkiye genelinde her ilçeye 15 adet olmak üzere toplam 13 bin 500 öğrenci yurdu yapılabilirdi. 60 ile bin 600 yataklı hastaneler kazandırılabilirdi.”

Harcamaların “haksız ve hukuksuz” nedenlerle yapıldığını ifade eden Gökce, “Ne yazık ki bu kadar büyük bir kaynak, toplum vicdanında karşılığı olmayan bir kötülük yüzünden harcandı" ifadesini kullandı.

Mesajında İmamoğlu’na da destek veren Gökce, mesajını şöyle tamamladı:

"15,5 milyon vatandaşımızın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere diyoruz ki, artık Türkiye’nin kaynakları kötülük yüzünden heba olmasın, millet için harcansın. İnancımız yüksek. Sandık gelecek, Türkiye yeni bir sayfa açacak. Bir daha bu ülkenin güzel insanlarının zorlukla ürettiği 1 kuruş bile kötülük yüzünden heba olmayacak, yalnız halkımız kazanacak."